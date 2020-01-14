Атака на самолет «Международных авиалиний Украины» могла быть местью за ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 14 января, со ссылкой на журналиста и активиста Касима Аль-Мадхаджи Аль-Ахваза сообщило агентство «РБК-Украина»

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк словам, рейсом PS752 по маршруту Тегеран — Киев летел человек, который «сдал» американцам месторасположение Сулеймани.

«Когда командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджи-заде узнал, что человек, который слил информацию, что привела к гибели Касема Сулеймани, в сопровождении своей жены садился в аэропорту на рейс в Украину, то сказал: "Биарш пайн, визнеш" (убейте его, сбейте [самолет])», — написал Касим Аль-Мадхаджи Аль-Ахваза в своем Twitter.

Информация, по мнению издания, звучит убедительно, ведь в это же время в небе над Тегераном находился еще один самолет — катарских авиалиний. Лайнер вошел в воздушное пространство Ирана, сделал запрос диспетчерам, а те передали информацию военным.

Почему подобный сигнал не был передан от самолета МАУ — неизвестно, возможно, он даже был проигнорирован военными.