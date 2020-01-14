По его словам, рейсом PS752 по маршруту Тегеран — Киев летел человек, который «сдал» американцам месторасположение Сулеймани.
«Когда командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджи-заде узнал, что человек, который слил информацию, что привела к гибели Касема Сулеймани, в сопровождении своей жены садился в аэропорту на рейс в Украину, то сказал: "Биарш пайн, визнеш" (убейте его, сбейте [самолет])», — написал Касим Аль-Мадхаджи Аль-Ахваза в своем Twitter.
Информация, по мнению издания, звучит убедительно, ведь в это же время в небе над Тегераном находился еще один самолет — катарских авиалиний. Лайнер вошел в воздушное пространство Ирана, сделал запрос диспетчерам, а те передали информацию военным.
Почему подобный сигнал не был передан от самолета МАУ — неизвестно, возможно, он даже был проигнорирован военными.