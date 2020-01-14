Сотрудники Офиса генпрокурора Украины (ОГУ) ведут процессуальное руководство в уголовном деле по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом ПАО «Николаевский судостроительный завод "Океан"». Об этом сообщила пресс-служба ОГУ 14 января

Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Отмечается, что с целью сохранения имущества этого стратегического для Украины предприятия по ходатайству прокурора Печерский районный суд Киева 13 января наложил арест на весь целостный имущественный комплекс завода.

Тем временем прокуратура работает над привлечением к ответственности всех лиц, участвовавших в указанных противоправных действиях.

Николаевский судостроительный завод (бывший Завод им. 61 коммунара) балансировал на грани банкротства с 2012 года. В 2013-м он был признан банкротом, а в 2016-м имущество «Океана» начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года, то есть за время «ответственного хранения», с территории предприятия было вывезено или уничтожено имущества на 40 миллионов гривен (102,3 миллиона рублей).

В декабре 2018 года завод продали за чуть более чем 122 миллиона гривен (311,9 миллиона рублей) при стартовой цене в 1,8 миллиарда гривен (4,6 миллиарда рублей).