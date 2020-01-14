Очевидцы рассказали подробности происходящего в киевском торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, который вечером 13 января затопило кипятком после прорыва теплотрассы. Об этом 14 января сообщает fakty.ua

Кипящий Киев. В украинской столице «устали» не только мосты, но и трубы © Украина.ру

«Там творился настоящий ад! Люди, которые оказались на нулевом этаже, пытались убежать от горячей воды. Те, кому это не удалось, кричали… Воды было по щиколотку. Кипяток. Этого достаточно, чтобы получить ожоги. Некоторые, спасаясь, запрыгивали в продуктовые тележки, чтобы не пострадали ноги. Потом сидели в этих тележках и ждали, пока их эвакуируют. Явно пострадали и охранники, которые, эвакуируя людей, сами бегали в кипящей воде», — рассказала киевлянка Ирина, оказавшаяся в тот момент в здании.

Еще одна очевидица Елена успела подняться на второй этаж буквально за минуту до потопа.

«Посмотрела вниз, а там люди, как в каком-то кино, пытались убежать от нахлынувшей на них воды. Они бегут, а вода их догоняет… В соцсетях писали, что кто-то получил ожоги. Это правда, я сама это видела. Видела продавщицу, которая оказалась в кипящей воде в синих туфлях-лодочках и тоненьких колготках. Когда ее выносил охранник, она снимала эту обувь… А окажись люди в тот момент в лифте на нулевом этаже, они бы просто сварились в кипятке!» — сказала Елена.

Женщина живет недалеко от Ocean Plaza и утверждает, что подобные прорывы случались уже не раз.

«За 50 лет, которые я тут живу, никто ни разу не менял трубы. Их только ремонтировали после очередного прорыва. А прорывы здесь случаются часто. На самом деле здесь опасно ходить и ездить: никогда не знаешь, что может произойти… И если проблему не решать глобально, этот случай явно будет не последним», — констатировала Елена.