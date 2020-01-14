Политолог Андрей Золотарев положительно оценивает поведение президента Украины Владимира Зеленского в ситуации с катастрофой украинского «Боинга» в Иране и считает критику со стороны оппозиции необоснованной. Он сказал об этом в комментарии изданию Украина.ру 13 января

Погребинский: Зеленский в вопросе «Боинга» в Иране не стал ложиться под США и отреагировал адекватно © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Зеленский взял расследование под личный контроль, однако украинская оппозиция считает, что власть делает недостаточно для наказания виновных в гибели 176 человек и проявляет «неуместную в такой ситуации мягкотелость».

Золотарев подтвердил, что тема рейса PS752 уже активно используется во внутриполитической борьбе на Украине.

«Складывается ощущение, что даже если бы Зеленский оживил пассажиров и экипаж, то все равно в представлении порохоботов это выглядело бы как зрада, непрофессионализм, дилетантство. Именно так они трактуют его действия», — сказал эксперт.

При этом он считает, что в сложившихся обстоятельствах Зеленский повел себя правильно: не стал «косплеить» заявление Белого дома, а взял паузу и выждал.

«Вторить господину [президенту США Дональду] Трампу или [премьеру Канады Джастину] Трюдо в ситуации, когда в Иран вылетела бы украинская комиссия… Это только усложнило бы их работу и, возможно, не привело бы к столь быстрому признанию Ираном вины за сбитый самолет», — отметил Золотарев.

Ранее политические оппоненты Зеленского обвинили президента и членов его команды в нерешительности, отсутствии политической воли и даже в пренебрежении национальными интересами.

Так, сопредседатель фракции партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила команду Зеленского в ненадлежащей реакции на авиакатастрофу, заявив о «деградации госинститутов управления».

В свою очередь депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко пошел еще дальше и прямо обвинил Зеленского в наплевательском отношении к жизням людей, в том числе собственных граждан.