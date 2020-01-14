На прошлой неделе, 8 января, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Как признали впоследствии власти Ирана, самолет был по ошибке уничтожен системой ПВО.
Зеленский взял расследование под личный контроль, однако украинская оппозиция считает, что власть делает недостаточно для наказания виновных в гибели 176 человек и проявляет «неуместную в такой ситуации мягкотелость».
Золотарев подтвердил, что тема рейса PS752 уже активно используется во внутриполитической борьбе на Украине.
«Складывается ощущение, что даже если бы Зеленский оживил пассажиров и экипаж, то все равно в представлении порохоботов это выглядело бы как зрада, непрофессионализм, дилетантство. Именно так они трактуют его действия», — сказал эксперт.
При этом он считает, что в сложившихся обстоятельствах Зеленский повел себя правильно: не стал «косплеить» заявление Белого дома, а взял паузу и выждал.
«Вторить господину [президенту США Дональду] Трампу или [премьеру Канады Джастину] Трюдо в ситуации, когда в Иран вылетела бы украинская комиссия… Это только усложнило бы их работу и, возможно, не привело бы к столь быстрому признанию Ираном вины за сбитый самолет», — отметил Золотарев.
Ранее политические оппоненты Зеленского обвинили президента и членов его команды в нерешительности, отсутствии политической воли и даже в пренебрежении национальными интересами.
Так, сопредседатель фракции партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила команду Зеленского в ненадлежащей реакции на авиакатастрофу, заявив о «деградации госинститутов управления».
В свою очередь депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко пошел еще дальше и прямо обвинил Зеленского в наплевательском отношении к жизням людей, в том числе собственных граждан.