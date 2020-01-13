Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и временный поверенный США Кристина Куин обсудили в понедельник расследование катастрофы самолета Boeing в Тегеране. Об этом в понедельник, 13 января, сообщается на сайте СНБО

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