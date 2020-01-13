«По словам Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана», — сообщается на сайте ведомства.
Секретарь СНБО сообщил, что часть экспертной группы, в том числе спасатели, возвращаются на Украину.
«Основная часть экспертов остается в Тегеране», — цитирует Данилова пресс-служба.
Также сообщается, что Куин выразила соболезнования от посольства США.
«Она заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования», — говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек.