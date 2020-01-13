Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Мы требуем сотрудничества, скорости и прозрачности, а также чтобы страна взяла на себя ответственность перед родственниками с точки зрения выплаты компенсаций. Фокус сейчас на том, чтобы помочь тем, кто жив. Усиленная группа для консульской поддержки отправится в Иран сегодня», — говорится в сообщении.
Ранее командующий аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана наказания виновных и выплаты компенсаций.