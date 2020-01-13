МИД Швеции вызвал посла Ирана в Стокгольме Сайеда Расула Мохаджера в связи с ситуацией вокруг сбитого иранской ПВО украинского Boeing. Об этом 13 января в Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Мы требуем сотрудничества, скорости и прозрачности, а также чтобы страна взяла на себя ответственность перед родственниками с точки зрения выплаты компенсаций. Фокус сейчас на том, чтобы помочь тем, кто жив. Усиленная группа для консульской поддержки отправится в Иран сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее командующий аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана наказания виновных и выплаты компенсаций.