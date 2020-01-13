Футбольные фанаты организовали совместный марш, во время которого выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, а также несли баннер с надписью «Футбол против расизма».
В декабре 2019 года поклонники «Райо» сорвали матч второй лиги чемпионата Испании, выкрикивая оскорбления в адрес Зозули. Тогда игроки «Райо Вальекано» и «Альбасете» отказались продолжать встречу.
Зозулю не раз обвиняли в поддержке украинских праворадикалов. Известно, что он также активно материально помогал участникам т.н. антитеррористической операции против ДНР и ЛНР.