Футбольные фанаты организовали совместный марш, во время которого выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, а также несли баннер с надписью «Футбол против расизма».

Представитель испанской Ла Лиги рассказал, кто может пострадать из-за Зозули
Представитель испанской Ла Лиги рассказал, кто может пострадать из-за Зозули
© Крымский футбольный союз
В декабре 2019 года поклонники «Райо» сорвали матч второй лиги чемпионата Испании, выкрикивая оскорбления в адрес Зозули. Тогда игроки «Райо Вальекано» и «Альбасете» отказались продолжать встречу.

Зозулю не раз обвиняли в поддержке украинских праворадикалов. Известно, что он также активно материально помогал участникам т.н. антитеррористической операции против ДНР и ЛНР.

 