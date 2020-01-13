Фанаты двух испанских футбольных клубов – «Райо Вальекано» и «Баракальдо» - устроили шествие, во время которого снова назвали украинского футболиста Романа Зозулю нацистом. Об этом 12 января сообщило издание Masquealba

Футбольные фанаты организовали совместный марш, во время которого выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, а также несли баннер с надписью «Футбол против расизма».

Представитель испанской Ла Лиги рассказал, кто может пострадать из-за Зозули © Крымский футбольный союз

Зозулю не раз обвиняли в поддержке украинских праворадикалов. Известно, что он также активно материально помогал участникам т.н. антитеррористической операции против ДНР и ЛНР.