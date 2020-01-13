Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры со Штатами – главное, чтобы у него не было ядерного оружия, а протестующие остались живы. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 13 января

«Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана "перекрыт кислород", и это заставит их пойти на переговоры. На самом деле меня вообще не интересует, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих"», — заявил Трамп.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что после ликвидации генерала Касема Сулеймани шансы возвращения Ирана за стол переговоров повысились.

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В ответ на это Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовались американскими военными.

В Тегеране также начались массовые протесты на фоне признания иранскими властями ответственности за катастрофу Боинга «Международных авиалиний Украины». Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.