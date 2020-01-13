«Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана "перекрыт кислород", и это заставит их пойти на переговоры. На самом деле меня вообще не интересует, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия и "не убивайте своих протестующих"», — заявил Трамп.
National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что после ликвидации генерала Касема Сулеймани шансы возвращения Ирана за стол переговоров повысились.
Ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
В ответ на это Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовались американскими военными.
В Тегеране также начались массовые протесты на фоне признания иранскими властями ответственности за катастрофу Боинга «Международных авиалиний Украины». Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.