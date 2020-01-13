Со дна пруда возле села Вишневое в Днепропетровской области достали автомобиль Toyota с трупами мужчины, двух женщин и девочки-подростка. Об этом 12 января сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Киеве коммунальная авария на улице Руставели привела к транспортному коллапсу © Украина.ру

«По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Автомобиль находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне были обнаружены тела четверых погибших», — рассказали в ГСЧС.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств случившегося.