Накануне в службу спасения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Пятихатском районе, у села Вишневое на местном пруду.
«По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине пруда, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Автомобиль находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне были обнаружены тела четверых погибших», — рассказали в ГСЧС.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств случившегося.