По подозрению в убийстве подозреваемых в убийстве жены командира батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой полиция 12 января задержала Ивана Редькина. Об этом сообщило издание «Страна.UA»

Глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании группы киллеров, которые могут быть причастны к убийству Окуевой. Задержанные проходят подозреваемыми в другом уголовном деле.

ДНК одного из них, Ивана Редькина, совпала с ДНК, найденной на оружии, из которого застрелили Окуеву. Редькин гражданин Украины, 1964 года рождения, проживает в Киеве.

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Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около посёлка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство РФ, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.