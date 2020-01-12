На первом видео группа вооруженных людей, выстроившихся в ряд, стреляет из автоматов и пистолетов.

«Готовимся к реинтеграции Донбасса», — прокомментировал стрельбу улыбающийся Карась.

"У вас проблемы? Ждите, мы придем к вам!" Неонацисты на Украине зарабатывают на гробах и охране
"У вас проблемы? Ждите, мы придем к вам!" Неонацисты на Украине зарабатывают на гробах и охране
© РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк
На другом видео запечатлен огнеметчик в форме, напоминающей обмундирование немецких солдат времен Второй мировой войны.

«Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области. Вы готовы к реинтеграции Донбасса?— спросил Карась у "огнеметчика". — Ja-ja», — ответил тот по-немецки.

На следующем видео соратник Карася демонстрирует возможности своего оружия.

 

 