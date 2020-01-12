Лидер праворадикальной группировки С14 Евгений Карась продемонстрировал, как неонацисты готовятся к «реинтеграции» Донбасса. Видеоролики учений боевиков своей организации Карась опубликовал в Telegram-канале 11 января

На первом видео группа вооруженных людей, выстроившихся в ряд, стреляет из автоматов и пистолетов.

«Готовимся к реинтеграции Донбасса», — прокомментировал стрельбу улыбающийся Карась.

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«Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области. Вы готовы к реинтеграции Донбасса?— спросил Карась у "огнеметчика". — Ja-ja», — ответил тот по-немецки.

На следующем видео соратник Карася демонстрирует возможности своего оружия.