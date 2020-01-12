На первом видео группа вооруженных людей, выстроившихся в ряд, стреляет из автоматов и пистолетов.
«Готовимся к реинтеграции Донбасса», — прокомментировал стрельбу улыбающийся Карась.
На другом видео запечатлен огнеметчик в форме, напоминающей обмундирование немецких солдат времен Второй мировой войны.
«Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области. Вы готовы к реинтеграции Донбасса?— спросил Карась у "огнеметчика". — Ja-ja», — ответил тот по-немецки.
На следующем видео соратник Карася демонстрирует возможности своего оружия.