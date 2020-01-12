Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием упразднить должность уполномоченного по защите государственного языка, поскольку это не предусмотрено конституцией страны, была размещена на сайте главы государства 11 января

«Меня оштрафуй, шпрехенфюрер!» Рабинович ответил мовному омбудсмену Монаховой © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Татьяну Монахову уполномоченной по защите государственного языка. Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого Верховной Радой в апреле того же года.

«Требую от президента Украины отменить статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно назначения и прав уполномоченного по защите государственного языка, потому что это нарушает Конституцию Украины. Освободить от должности антиконституционного (то есть незаконного) уполномоченного по защите государственного языка», — говорится в тексте петиции.

По словам автора петиции, парламент нарушил конституцию, назначив Монахову, поскольку эти функции выполняет уполномоченный Рады по правам человека.

Если петиция наберет 25 тысяч подписей в поддержку, то Зеленский обязан будет ее рассмотреть. На момент написания этого материала петицию подписали 47 человек.

Согласно закону о тотальной украинизации, все должностные лица страны — правительство, судьи, офицеры Вооруженных сил, а также учителя, преподаватели вузов и врачи — обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

За нарушение закона вводится административная ответственность, а за «надругательство и пренебрежение» к украинскому языку можно понести уголовное наказание. Отвечать за разработку и утверждение методов проверки уровня владения украинским языком будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.