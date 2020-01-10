При составлении списка учитывались цены на экскурсии, посещение музеев, кафе и алкоголь. По всем параметрам самым выгодным для туристов оказался Киев.
«В столице Украины вы можете уложиться в среднем всего в 36 евро за две ночи в 3-звездочном отеле. Пиво и кофе со взбитыми сливками стоят менее 1 евро. Поэтому нас не удивляет, что, согласно индексу поездок по городу в 2019 году, вы можете рассчитывать на менее чем 250 евро на целый уик-энд на двоих. К тому же обилие церквей с золотыми куполами делают город похожим на роскошную страну чудес», — утверждает журнал.
В десятку также попали польские Краков и Варшава, сербский Белград, а кроме того, Будапешт, Рига, Дрезден, Берлин, Братислава, Гамбург.