«Есть мнение по поводу цвета, что это может быть нитрофунгин, которым обрабатывают шерсть котов, чтобы вылечить лишай. Кот (его белые части) становится канареечного цвета», — подписали снимок авторы поста.
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Немного отвлечемся от основных событий. Во дворе по адресу пр.Независимости, 5 ходит вот такой кот. Есть мнение по поводу цвета, что это может быть нитрофунгин, которым обрабатывают шерсть котов, чтобы вылечить лишай. Кот (его белые части) становится канареечного цвета. #хуевыйхарьков
В комментариях харьковчане высмеяли необычный окрас животного.
«Кот Билайна, — амбассадор бренда, так сказать», «Ничего вы не понимаете, это Пикачу, украинская версия», «Слинял из лаборатории Салтовских ученых», «У меня такая кошка была, когда перевернула на себя банку куркумы», — написали пользователи.