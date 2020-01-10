Жители Харькова заметили необычного кота во дворе дома №5 по проспекту Независимости. Фотографию ярко-желтого животного опубликовали 9 января в группе h_kharkov в Instagram

«Есть мнение по поводу цвета, что это может быть нитрофунгин, которым обрабатывают шерсть котов, чтобы вылечить лишай. Кот (его белые части) становится канареечного цвета», — подписали снимок авторы поста.

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«Кот Билайна, — амбассадор бренда, так сказать», «Ничего вы не понимаете, это Пикачу, украинская версия», «Слинял из лаборатории Салтовских ученых», «У меня такая кошка была, когда перевернула на себя банку куркумы», — написали пользователи.