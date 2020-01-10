Из «Нафтогаза» не следовало выделять оператора украинской ГТС, ибо чем более вертикально интегрирована компания, тем более она эффективна, тем ниже у нее будут цены. Об этом рассказал экономист Всеволод Степанюк в недавнем интервью изданию «Голос.UA»

Степанюк объяснил, почему на самом деле растут золотовалютные резервы Нацбанка © скриншот с видео "112.ua"

«Какой смысл разделять НАК «Нафтогаз»? Теперь у нас будет не один Коболев, а два Коболева. Они будут получать миллионные зарплаты, имеет два офиса. Что от этого изменится, кроме увеличения затрат, непонятно», — категоричен Степанюк.

Теперь, по его словам, возникла ситуация, что «Укргаздобыча» продает «Нафтогазу» газ, а «Нафтогаз» не расплачивается с «Укргаздобычей», которые заявляют о якобы приближающемся банкротстве, при этом имея рентабельность продаж порядка 100%.

На самом же деле, пояснил экономист, «Нафтогаз» таким образом просто пытается избежать платы за поставленный товар, а если бы это была одна структура, то таких вопросов не возникало бы вообще.