Более того, подчеркнул эксперт, «Укргаздобычу» тоже нужно сделать не отдельной компанией, а подразделением «Нафтогаза», потому что чем меньше управленцев, тем эффективнее компания работает.
«Какой смысл разделять НАК «Нафтогаз»? Теперь у нас будет не один Коболев, а два Коболева. Они будут получать миллионные зарплаты, имеет два офиса. Что от этого изменится, кроме увеличения затрат, непонятно», — категоричен Степанюк.
Теперь, по его словам, возникла ситуация, что «Укргаздобыча» продает «Нафтогазу» газ, а «Нафтогаз» не расплачивается с «Укргаздобычей», которые заявляют о якобы приближающемся банкротстве, при этом имея рентабельность продаж порядка 100%.
На самом же деле, пояснил экономист, «Нафтогаз» таким образом просто пытается избежать платы за поставленный товар, а если бы это была одна структура, то таких вопросов не возникало бы вообще.