Полицейские провели обыск у одного из членов «Национального корпуса», на странице которого было обнародовано видео с погромом в рюмочной. Об этом 9 января сайту Мариуполя «0629» рассказал лидер мариупольской ячейки неонацистской группировки «Национальный корпус» Антон Требухов

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Позже в сети появилось видео с погромом питейных заведений в разных городах Украины, где в субтитрах было написано «Новогодняя сказка от Национальных дружин».

«Сегодня утром, в 7.30 (8.30 по мск) в пгт. Мангуш у одного из активистов "Национального корпуса" Николая П. правоохранители провели обыск по этому делу», — приводит издание слова Требухова.

Последний утверждает, что поводом для обыска послужило видео, которое было обнародовано на его странице в Facebook.

Правоохранители изъяли технику и провели допрос. Также отмечается, что в пресс-службе полиции Мариуполя обыск пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.