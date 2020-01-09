Отмечается, что 28 декабря в Приморском районе Мариуполя неизвестные напали на кафе «Бахчик», разбили имущество заведения, избили посетителей и применили слезоточивый газ.
Позже в сети появилось видео с погромом питейных заведений в разных городах Украины, где в субтитрах было написано «Новогодняя сказка от Национальных дружин».
«Сегодня утром, в 7.30 (8.30 по мск) в пгт. Мангуш у одного из активистов "Национального корпуса" Николая П. правоохранители провели обыск по этому делу», — приводит издание слова Требухова.
Последний утверждает, что поводом для обыска послужило видео, которое было обнародовано на его странице в Facebook.
Правоохранители изъяли технику и провели допрос. Также отмечается, что в пресс-службе полиции Мариуполя обыск пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.