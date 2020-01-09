Днепровский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему военному Алексею Белько, который в сентябре прошлого года угрожал подорвать мост Метро в Киеве. Об этом 9 января сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своем сайте

Отмечается, что подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля. Срок ареста Белько истекал 12 января.

Кроме того, суд по ходатайству прокурора до 17 февраля продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Белько.

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Бывший военнослужащий Алексей Белько 18 сентября заблокировал автомобилем проезд на мосту Метро через Днепр и угрожал его взорвать. Бойцам спецназа Белько сдался сам, взрывчатки у него не было.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство с применением огнестрельного оружия») УК Украины.