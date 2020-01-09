Отмечается, что подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля. Срок ареста Белько истекал 12 января.
Кроме того, суд по ходатайству прокурора до 17 февраля продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Белько.
Ранее Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, однако по состоянию на 9 января залог не внесен.
Бывший военнослужащий Алексей Белько 18 сентября заблокировал автомобилем проезд на мосту Метро через Днепр и угрожал его взорвать. Бойцам спецназа Белько сдался сам, взрывчатки у него не было.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство с применением огнестрельного оружия») УК Украины.