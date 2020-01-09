Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора в четверг, 9 января

«Мониторинг Национального совета по 23 ноября 2019 года, в День памяти жертв голодоморов, не зафиксировал в эфире телеканала "Малятко-ТV" распространение информации об этом памятным дне в промежуток времени с 08:15 до 12:00, что является признаком нарушения пункта 4 Правил ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"», — говорится в сообщении.