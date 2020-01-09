«Мониторинг Национального совета по 23 ноября 2019 года, в День памяти жертв голодоморов, не зафиксировал в эфире телеканала "Малятко-ТV" распространение информации об этом памятным дне в промежуток времени с 08:15 до 12:00, что является признаком нарушения пункта 4 Правил ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"», — говорится в сообщении.
«Малятко-ТV» — украиноязычный детский спутниковый телеканал, который существует на Украине с 2009 года. В его эфире выходят адаптированные для украинской аудитории иностранные мультфильмы, а также детские обучающие программы и музыкальные клипы.