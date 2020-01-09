«Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил нам предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6.13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился», — говорится в сообщении.
По словам источника издания, иранские диспетчеры утверждают, что никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся в сторону аэропорта, но был ли этот разворот управляемым, пока не установлено.
Он также отметил, что комиссии пока не предоставили данные радаров контроля воздушным движением. Также пока нет информации о том, какие летающие объекты могли находиться рядом с самолетом.