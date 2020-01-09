В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, усиливающий ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Текст документа опубликован на сайте Рады

В современной Украине за русский язык в тюрьму не сядешь, но штраф заплатишь – Азаров © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов. Они предлагают повысить штрафы для пешеходов в пять раз.

В действующем законодательстве за неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах и прочие подобные нарушения прописан штраф в размере 51 грн, теперь его собираются поднять в пять раз — до 255 грн.

Те же правонарушения, совершенные пешеходами в состоянии алкогольного опьянения, пока влекут за собой штраф 120 грн. Их планируют поднять до 510 грн — в 4,25 раза.

Санкции за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, вырастут в четыре раза. Если сейчас пешеходам за это придется заплатить 510 грн, то после принятия поправок — 1530 грн.