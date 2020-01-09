Авторы закона — депутаты от партии «Слуга народа» Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов. Они предлагают повысить штрафы для пешеходов в пять раз.
В действующем законодательстве за неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах и прочие подобные нарушения прописан штраф в размере 51 грн, теперь его собираются поднять в пять раз — до 255 грн.
Те же правонарушения, совершенные пешеходами в состоянии алкогольного опьянения, пока влекут за собой штраф 120 грн. Их планируют поднять до 510 грн — в 4,25 раза.
Санкции за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, вырастут в четыре раза. Если сейчас пешеходам за это придется заплатить 510 грн, то после принятия поправок — 1530 грн.