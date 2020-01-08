Рост музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, не совпал с ростом человека, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в районе места преступления. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, опубликованной изданием theБабель в среду, 8 января

Экспертиза была проведена в 2016 году. Специалист анализировал записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места убийства Шеремета. На одном из роликов мужчина и женщина с пакетом идут к машине журналиста, а затем женщина, по версии следствия, прикрепляет к ней взрывчатку.

«Чем хуже, тем лучше»: как подозреваемая в убийстве Шеремета хотела раскачать Украину © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Адвокаты Антоненко же утверждают, что рост их подзащитного — 180 см.

Рост женщины на видео, по результатам экспертизы, варьируется от 160,05 см до 169,95 см. Однако рост второй подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко журналистам выяснить не удалось.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко. В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь.

Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца. По версии следователей, убийство они совершили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.