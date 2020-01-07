«Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу», — говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Конгресс США за решение о предоставлении Украине материальной помощи сектору безопасности и обороны.
«Условлено, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США», — отмечается в сообщении.
Ранее Помпео отложил визит на Украину, запланированный на 3 января. Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус сообщил, что госсекретарь посетит Киев в конце месяца.