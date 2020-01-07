Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором рассказал о планах Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба Офиса президента

«Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу», — говорится в сообщении.

Помпео посетит Украину в конце января - СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа и Конгресс США за решение о предоставлении Украине материальной помощи сектору безопасности и обороны.

«Условлено, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США», — отмечается в сообщении.

Ранее Помпео отложил визит на Украину, запланированный на 3 января. Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус сообщил, что госсекретарь посетит Киев в конце месяца.