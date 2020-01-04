Как пояснил представитель НАТО Дилан Уайт, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая осуществляла свою деятельность по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Касема Сулеймани.
«Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены», — приводит слова представителя Альянса издание.
Кроме того некоторые европейские СМИ уже сообщили, что Вооруженные силы Швеции также решили приостановить работу своих военных инструкторов и специалистов в Ираке после обострения между США и Ираном.
Напомним, ранее Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака. В американском внешне политическом ведомстве обосновали такие рекомендации «напряженной ситуацией в регионе».
Накануне Нового года, 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США. Причиной протестов стали авиационные удары США военным объектам шиитских вооруженных формирований.
А ночью 3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди которых генерал иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.