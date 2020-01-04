Руководитель следственного отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий заявил, что ведомство не практикует вызовы на допрос по средствам мессенджеров и Telegram. Об этом 3 января сообщило издание «Страна.UA»

Олег Корецкий подчеркнул, что распространяемая информация о том, что Госбюро расследований Украины приглашает на допросы через средства массовой информации и мессенджеры, в том числе Telegram, не соответствует действительности.

«Следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства. А их цель — утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания», — приводит слова руководителя следственного отдела центрального аппарата ГБР издание.

При этом Корецкий отметил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко. Как работала Фемида в 2019 году: Самые резонансные судебные процессы Украины © СС0, Pixabay

Кроме того он рассказал, что по данным делам в настоящее время проводятся необходимые экспертизы, а ранее определенные даты допросов Порошенко не переносились.

Напомним, по данным СМИ Петр Порошенко 2 января не явился на допрос в Государственное бюро расследований и улетел в Катар, а затем на Сейшельские острова.