Олег Корецкий подчеркнул, что распространяемая информация о том, что Госбюро расследований Украины приглашает на допросы через средства массовой информации и мессенджеры, в том числе Telegram, не соответствует действительности.
«Следователи ГБР действуют исключительно в рамках криминально-процессуального законодательства. А их цель — утверждение принципа справедливости и неотвратимости наказания», — приводит слова руководителя следственного отдела центрального аппарата ГБР издание.
При этом Корецкий отметил, что следователи центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ряду уголовных дел, которые касаются деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того он рассказал, что по данным делам в настоящее время проводятся необходимые экспертизы, а ранее определенные даты допросов Порошенко не переносились.
Напомним, по данным СМИ Петр Порошенко 2 января не явился на допрос в Государственное бюро расследований и улетел в Катар, а затем на Сейшельские острова.