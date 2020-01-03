Жители Авдеевки и еще пяти населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области остались без электроснабжения из-за проведения восстановительных работ на линии электропередач. Об этом 3 января сообщил Интерфакс-Украина

Украинские спасатели отмечают, что для аварийного обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры в Авдеевке привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт.

«3 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение г. Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов», — приводит информацию Государственной служба по чрезвычайным ситуациям (ГСПЧ) издание.

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«Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком», — добавили в ведомстве. Восстановительные работы спасатели планируют завершить 4 января.