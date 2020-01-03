Украинские спасатели отмечают, что для аварийного обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры в Авдеевке привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт.
«3 января диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ" прекращено электроснабжение г. Авдеевка и 5 населенных пунктов Ясиноватского района. Всего без электроснабжения остались более 24 тыс. абонентов», — приводит информацию Государственной служба по чрезвычайным ситуациям (ГСПЧ) издание.
Как уточняют в ГСПЧ, в первую очередь электроэнергией обеспечивается военно-гражданская администрация Авдеевки, пенсионный фонд, «Укртелеком», отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи и насосная станция теплоснабжения.
«Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком», — добавили в ведомстве. Восстановительные работы спасатели планируют завершить 4 января.