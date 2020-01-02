Ранее пресс-центр ООС сообщил, что в 2019 году в Донбассе погибло более 600 ополченцев.
По информации аппарата омбудсмена ДНР, в прошлом году в республике погибли 157 военнослужащих.
Заявления же украинского командования в ДНР назвали информационным вбросом, рекомендовав руководству ВСУ обратить внимание на собственные потери.
«По нашим данным, в прошлом году в Донбассе погибли около 350 украинских силовиков, более 800 были ранены. Большинство потерь являются небоевыми и получены в результате неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах и "дружественного" огня соседних подразделений», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
По данным ОБСЕ, жертвами военного конфликта в Донбассе с начала года по обе стороны линии разграничения стали 18 гражданских.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.