Завышая данные о потерях среди военнослужащих ДНР командование Операции объединенных сил (ООС) Украины стремится отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Об этом 2 января со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР сообщило РИА Новости

Ранее пресс-центр ООС сообщил, что в 2019 году в Донбассе погибло более 600 ополченцев.

По информации аппарата омбудсмена ДНР, в прошлом году в республике погибли 157 военнослужащих.

Заявления же украинского командования в ДНР назвали информационным вбросом, рекомендовав руководству ВСУ обратить внимание на собственные потери.

«По нашим данным, в прошлом году в Донбассе погибли около 350 украинских силовиков, более 800 были ранены. Большинство потерь являются небоевыми и получены в результате неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах и "дружественного" огня соседних подразделений», — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

В 2019 году в ДНР погибли 166 человек - аппарат омбудсмена © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.