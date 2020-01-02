Кристина Квин официально вступила в должность временного поверенного по делам США на Украине. Об этом 2 января на своей странице в Facebook сообщило посольство США на Украине

Заместитель главы дипмиссии США Кристина Квин в своем видеообращении рассказала, что находится на Украине уже полгода и, кроме Киева, успела побывать во Львове и Днепре.

«Команда нашего посольства и дальше будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины», — пообещала Квин.

Тейлор рассказал, чем грозит Украине импичмент Трампа © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Уильям Тейлор, который ранее занимал этот пост, в США проходит одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте Дональду Трампу.

По его словам, Трамп действительно просил Владимира Зеленского расследовать деятельность компании Burisma, в совете директоров которой состоял сын его политического соперника Джо Байдена.