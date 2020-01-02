Заместитель главы дипмиссии США Кристина Квин в своем видеообращении рассказала, что находится на Украине уже полгода и, кроме Киева, успела побывать во Львове и Днепре.
«Команда нашего посольства и дальше будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины», — пообещала Квин.
Уильям Тейлор, который ранее занимал этот пост, в США проходит одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте Дональду Трампу.
По его словам, Трамп действительно просил Владимира Зеленского расследовать деятельность компании Burisma, в совете директоров которой состоял сын его политического соперника Джо Байдена.