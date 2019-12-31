Евромайдан фактически произошел не в 2014 году, а в 2012 году, когда националистическое ВО «Свобода» попало в Верховную Раду и сформировало там свою фракцию. Об этом рассказал политолог Владимир Воля в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Эта власть пожалеет». Тягнибок посоветовал Зеленскому не играть с огнем © Ukraina.ru

«Да, они не попали в парламент на выборах 2014 года, но тем не менее, оппоненты из двух коалиционных партий с большим азартом позаимствовали всех их идеи», — констатировал Воля.

Политолог добавил, что прошедшее десятилетие стало концом правых партий на Украине, поскольку украинское общество разочаровалось во всех их идеях, и не проголосует за них, какими бы активными они ни были.