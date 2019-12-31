Этот успех «свободовцев», продолжил эксперт, стал возможен еще с 2009 года, когда они одержали победу на выборах в Тернопольский областной совет, и с тех пор навязывали свои идеи остальным политическим силам.
«Да, они не попали в парламент на выборах 2014 года, но тем не менее, оппоненты из двух коалиционных партий с большим азартом позаимствовали всех их идеи», — констатировал Воля.
Политолог добавил, что прошедшее десятилетие стало концом правых партий на Украине, поскольку украинское общество разочаровалось во всех их идеях, и не проголосует за них, какими бы активными они ни были.