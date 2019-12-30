Если раньше украинское общество было рассечено на многочисленные сегменты, то теперь в вопросах гуманитарной сферы, конфликта в Донбассе и внешней политики оно разделено на три устойчивые группы. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бортник: «Теперь на Украине правдой будет то, что чиновники назовут правдой» © стрингер

Вторая группа, продолжил эксперт, это «суверенитетчики», которые выступают за мир, но против реализации "Минска", за прагматизм в отношениях с Востоком и Западом, а также считают, что должны быть как рыночные реформы, так и поддержка наиболее слабых слоев населения.

«Эта группа сегодня постепенно выходит на первый план в украинской политике. Это, условно говоря, третий путь. Но третий путь не в понимании до 2014 года, а в понимании украиноцентризма с легкими долями изоляционизма. Ее где-то 30-36%», — пояснил Бортник.

Третья группа, сказал политолог, выступает за членство в Евросоюзе и НАТО, которая, несмотря на свою либеральную настроенность, хочет войны в Донбассе до победного конца и составляет 26-28% украинского населения.

Каждая из этих групп является площадкой для тех или иных политических сил, и власти тяжело выстраивать свою политику таким образом, чтобы не нарушить интересы и ценности ни одной из них, заключил специалист.