По информации, которая приводится на сайте пресс-службы ФСБ, двое злоумышленников готовили теракты в Санкт-Петербурге в период предстоящих новогодних праздников. Они уже дают признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Отмечается, что информацию о подготовке террористических актов российским спецслужбам передали их американские партнеры.
Ранее на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook было опубликовано сообщение о телефонном разговоре Путина и Трампа, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную информацию о готовящихся в России терактов.
Это уже не первый случай, когда спецслужбы США помогают россиянам в предотвращении терактов.
Так, почти два года назад, в декабре 2017 года Путин поблагодарил в разговоре Трампа за предоставленные Вашингтоном сведения, которые помогли поймать террористов, готовящих теракты в Казани и Санкт-Петербурге.