Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 29 декабря задержала в Санкт-Петербурге двух россиян, которые готовили теракты в Северной столице. В этот же день президент Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную информацию по линии спецслужб о готовящихся преступлениях

«У семи нянек дитя без глазу» — Яков Кедми об истинных причинах теракта 11 сентября © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк сайте пресс-службы ФСБ, двое злоумышленников готовили теракты в Санкт-Петербурге в период предстоящих новогодних праздников. Они уже дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Отмечается, что информацию о подготовке террористических актов российским спецслужбам передали их американские партнеры.

Ранее на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook было опубликовано сообщение о телефонном разговоре Путина и Трампа, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную информацию о готовящихся в России терактов.

Это уже не первый случай, когда спецслужбы США помогают россиянам в предотвращении терактов.

Так, почти два года назад, в декабре 2017 года Путин поблагодарил в разговоре Трампа за предоставленные Вашингтоном сведения, которые помогли поймать террористов, готовящих теракты в Казани и Санкт-Петербурге.