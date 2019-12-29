Украина – «страна беззакония». Политузник Мехти Логунов обратился к лидерам «нормандской четвёрки»
Украина – «страна беззакония». Политузник Мехти Логунов обратился к лидерам «нормандской четвёрки»
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«Лучшее фото уходящего года. Автор — Александр Коц», — написал он.

Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. В июле 2018 года он был приговорен к 12 годам условно. За последнее время его состояние резко ухудшилось, у него выпало полтора десятка зубов, и элементарный прием пищи стал для него проблемой. 

 

 