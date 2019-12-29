Осужденный на Украине харьковский 85-летний ученый Мехти Логунов был освобожден в результате обмена пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщил журналист и политолог Иван Лизан 29 декабря на своей странице в Facebook, разместив его фотографию в с места событий в качестве подтверждения
«Лучшее фото уходящего года. Автор — Александр Коц», — написал он.
Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. В июле 2018 года он был приговорен к 12 годам условно. За последнее время его состояние резко ухудшилось, у него выпало полтора десятка зубов, и элементарный прием пищи стал для него проблемой.
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