Осужденный на Украине харьковский 85-летний ученый Мехти Логунов был освобожден в результате обмена пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщил журналист и политолог Иван Лизан 29 декабря на своей странице в Facebook, разместив его фотографию в с места событий в качестве подтверждения

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