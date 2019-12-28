Цена на газ для украинских потребителей вырастет после того, как «Нафтогаз» и «Газпром» подпишут новый контракт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

По его словам, условия нового газового контракта можно считать успехом только для крупных корпораций.

«Кто, безусловно, выиграл, это корпорации — "Газпром" и "Нафтогаз". Топ-менеджмент нефтегазовый точно выиграл, потому что таким образом они подтвердили справедливость своих миллионных долларовых премий, которые они выписали после решения Стокгольмского арбитража. Они получили 2,9 миллиарда [долларов] от "Газпрома", из которых тоже увеличат себе годовые премии, как это обычно делается», — рассказал политолог.

Итоги недели от Павла Рудякова: Удар по «Слуге народа», кадровые проблемы Зеленского и Крымский мост © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Павел Рудяков добавил, что Украина могла бы рассчитывать на лучшие условия, если бы газовый спор не довели бы до откровенной войны.

Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству. «Газпром» планирует забронировать мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.