Городской голова Киева Виталий Кличко 28 декабря открыл движение по Шулявскому мосту. Видеозапись мэр Киева опубликовал на своей странице в Facebook

Транспортную артерию украинской столицы мэр открыл, проехав по мосту на квадроцикле в костюме Санта-Клауса.

«Шулявка едет», — сказал Кличко, отправляясь в путь.

Эксперт предупредил о рисках при испытаниях Шулявского моста в Киеве © Facebook, Виталий Кличко

«Первым проехал по путепроводу мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле в костюме Санта-Клауса. Хотя движение на квадроциклах по дорогам общего пользования запрещено. Но почему не в костюме Св. Николая или Деда Мороза? Что это за Christmas?», — прокомментировал событие политолог Алексей Якубин.

Эксперт в транспортной отрасли Виктор Петрук предупредил, что испытывать мост, в фермы которого еще заливают бетон, можно не раньше 17 января.