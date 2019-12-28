Транспортную артерию украинской столицы мэр открыл, проехав по мосту на квадроцикле в костюме Санта-Клауса.
«Шулявка едет», — сказал Кличко, отправляясь в путь.
Пока проехать можно только над проспектом Победы. Строительство развязок планируют завершить к лету следующего года.
«Первым проехал по путепроводу мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле в костюме Санта-Клауса. Хотя движение на квадроциклах по дорогам общего пользования запрещено. Но почему не в костюме Св. Николая или Деда Мороза? Что это за Christmas?», — прокомментировал событие политолог Алексей Якубин.
Эксперт в транспортной отрасли Виктор Петрук предупредил, что испытывать мост, в фермы которого еще заливают бетон, можно не раньше 17 января.