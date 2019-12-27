На канадском телеканале CBC при показе комедии «Один дома-2» вырезали сцену с участием нынешнего президента США Дональда Трампа. Американский лидер 27 декабря в своем Twitter предположил, что это сделали из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо

Трамп «все еще работает» над подарком жене на Рождество © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю. <…> Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», — заявил Трамп.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019 The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение якобы не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он подсказывает мальчику, как пройти в холл гостиницы.