Трамп «все еще работает» над подарком жене на Рождество
Трамп «все еще работает» над подарком жене на Рождество
© РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк
Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде. 

«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю. <…> Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», — заявил Трамп.

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение якобы не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он подсказывает мальчику, как пройти в холл гостиницы.

 