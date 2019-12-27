Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде.
«Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю. <…> Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», — заявил Трамп.
I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019
The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019
Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение якобы не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.
В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он подсказывает мальчику, как пройти в холл гостиницы.