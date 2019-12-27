«Раньше тот же Кучма в рамках внутренней многовекторности мог в одной голове совместить, грубо говоря, Бандеру и Жукова, потому что тогда не было массовой политики в Украине. "Улица" больше спала, а политика делалась на уровне элит», — пояснил эксперт.
Но после "оранжевой революции" 2004 года и особенно Евромайдана-2014, продолжил политолог, институты больше не смогли сдерживать фактор массовости, что привело, в том числе, к росту радикализма и парамилитаризма в стране.
«Но официальный милитаризм не может совладать с парамилитаризмом, потому что государство не может вернуть монополию на военную силу. В 2014 году уже было не до размышлений, кто имеет право на силу: добровольческие батальоны или государство. Этот вопрос не имел смысла», — рассуждает Карасев.
И поскольку этот самый парамилитаризм сегодня носит в большей степени деструктивный характер, то, по словам специалиста, государство должно вернуть монополию как минимум на военную силу, если не на насилие в принципе.