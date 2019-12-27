Украина при президентстве Леонида Кучмы в рамках политики внутренней многовекторности могла находить баланс между Западом и Юго-Востоком, потому что в то время политика была в большей степени кулуарной, чем публичной. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Зеленский выиграл выборы, но не выиграл власть. Битва еще впереди – Карасев © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Но после "оранжевой революции" 2004 года и особенно Евромайдана-2014, продолжил политолог, институты больше не смогли сдерживать фактор массовости, что привело, в том числе, к росту радикализма и парамилитаризма в стране.

«Но официальный милитаризм не может совладать с парамилитаризмом, потому что государство не может вернуть монополию на военную силу. В 2014 году уже было не до размышлений, кто имеет право на силу: добровольческие батальоны или государство. Этот вопрос не имел смысла», — рассуждает Карасев.

И поскольку этот самый парамилитаризм сегодня носит в большей степени деструктивный характер, то, по словам специалиста, государство должно вернуть монополию как минимум на военную силу, если не на насилие в принципе.