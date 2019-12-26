Президент РФ Владимир Путин ужесточает свою риторику в отношении Украины, поняв, что с приходом к власти Владимира Зеленского она так и останется антироссийским государством, пусть и в более мягкой форме. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью TOPINFORM

Погребинский объяснил, для чего на самом деле Зеленский все время говорит о границе в Донбассе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Владимир Владимирович скорее всего пришел к выводу, что, несмотря на красивые слова, новый президент не сможет выполнить Минские соглашения. А раз не сможет, то эта территория никогда не вернется в состав Украины», — подчеркнул Погребинский.

Украинская политическая элита с этим будет мириться, как будут с этим мириться жители ДНР/ЛНР, которых такая ситуация будет дальше толкать в сторону РФ и которым не нужно будет решать многочисленные проблемы после реинтеграции, заключил политолог.