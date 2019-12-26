Путин, продолжил эксперт, хотел бы реинтеграции Донбасса в состав Украины на условиях «Минска» с тем, чтобы регион вынуждал Киев проводить более прагматичную политику в отношениях с Москвой, но сегодня украинское руководство не хочет его возвращения.
«Владимир Владимирович скорее всего пришел к выводу, что, несмотря на красивые слова, новый президент не сможет выполнить Минские соглашения. А раз не сможет, то эта территория никогда не вернется в состав Украины», — подчеркнул Погребинский.
Украинская политическая элита с этим будет мириться, как будут с этим мириться жители ДНР/ЛНР, которых такая ситуация будет дальше толкать в сторону РФ и которым не нужно будет решать многочисленные проблемы после реинтеграции, заключил политолог.