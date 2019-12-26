Telegram-канал «Темный рыцарь», на котором появляется внутрифракционная информация партии «Слуга народа», отрицает причастность депутата Ирины Верещук к его созданию. Об этом 26 декабря сообщается на портале

Украина.ру на Youtube «Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ