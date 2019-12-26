«Информационные атаки на Верещук от Лещенко это спланированная атака Тимошенко Кирилла (заместитель главы Офиса президента Украины — ред.), чтобы переключить внимание от Жени Кравчук на Верещук, но как-то все пошло не по плану, никакой атаки толком нет и никому бред Лещенко не интересен», — говорится в сообщении.
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук опровергла информацию, что якобы ее муж, начальник Бориспольского отдела полиции Тарас Кравчук угрожал ее коллеге — народному депутату Александру Дубинскому.