Гончарук записал поздравительное видео к отмечающим Рождество 25 декабря
Гончарук записал поздравительное видео к отмечающим Рождество 25 декабря
© kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк
Как отметила Бекешкина, четверть украинцев (25%) праздновали Рождество 25 декабря и 21% будут праздновать Рождество дважды.

«25 декабря отпраздновали и 7 января будут праздновать», — сказала она.

По ее словам, будут праздновать Рождество 7 января еще 88% украинцев, поэтому в сумме получается больше 100%.

 