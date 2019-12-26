Более 20% украинцев будут праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Такие данные социологического опроса 26 декабря сообщила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина на пресс-конференции, передает «РБК-Украина»

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