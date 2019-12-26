Более 20% украинцев будут праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Такие данные социологического опроса 26 декабря сообщила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина на пресс-конференции, передает «РБК-Украина»
Как отметила Бекешкина, четверть украинцев (25%) праздновали Рождество 25 декабря и 21% будут праздновать Рождество дважды.
«25 декабря отпраздновали и 7 января будут праздновать», — сказала она.
По ее словам, будут праздновать Рождество 7 января еще 88% украинцев, поэтому в сумме получается больше 100%.
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