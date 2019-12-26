Переговоры российской и украинской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере, начались в австрийской столице. Об этом 26 декабря сообщает «Интерфакс»

Украина.ру на Youtube «Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ