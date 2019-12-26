Переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для всех - Козак
Переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для всех - Козак
© РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк
«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря», — сказал представитель «Газпрома».

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.

 