«В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с Протоколом от 20 декабря», — сказал представитель «Газпрома».
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.