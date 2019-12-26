«Нормандский формат» был создан специально для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры между Москвой и Тбилиси в формате, аналогичном «нормандскому», сообщает РИА Новости

Президент Грузии предложила начать переговоры с РФ по примеру «нормандского формата» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Зурабишвили предложила устроить переговоры по образцу «нормандского формата», чтобы «сломать» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. При этом она отметила, что это не означает готовность властей Грузии идти на уступки.

«Нормандский формат уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас оставляют желать лучшего… Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», — сказал Песков.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года.

После трехлетнего перерыва лидеры «нормандской четверки» встретились на саммите в Париже 9 декабря.