Дипломатические отношения между РФ и Грузией прекратились в 2008 году по инициативе последней, после того как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Зурабишвили предложила устроить переговоры по образцу «нормандского формата», чтобы «сломать» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. При этом она отметила, что это не означает готовность властей Грузии идти на уступки.
«Нормандский формат уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас оставляют желать лучшего… Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат», — сказал Песков.
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года.
После трехлетнего перерыва лидеры «нормандской четверки» встретились на саммите в Париже 9 декабря.