В начале декабря в Москве в рамках Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction21 представили книгу воспоминаний современников о знаменитом украинском поэте «Борис Олейник. Когда вернусь...». Об этом говорится в недавно опубликованном материале газеты «2000»

Умер поэт Борис Олейник © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк Леонида Кучмы, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, бывшего министра культуры Юрия Богуцкого, а также его многочисленных коллег по литературному цеху.

«В название книги вынесены первые слова из знакового стихотворения автора «Коли повернуся до вас, вже одягнутий в камінь…». Того, где говорит о вещах, ценных для себя самого, тех, что стали камнем преткновения для отдельных украинцев и страны в целом», — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что, хотя Олейника при жизни нарекли классиком украинской литературы, в последние годы на официальном уровне о нем не старались особенно вспоминать, поскольку он отказывался объединять такие понятия, как «культура» и «война».

Тем не менее, пишет издание, даже если 85-летие со дня рождения Олейника не будет отмечаться в 2020 году, книжное знакомство с человеком, которого называли совестью украинской нации, разбудит интерес к творчеству по-настоящему крупного поэта.