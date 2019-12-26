На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан», которую разработали по стандартам НАТО. Об этом 26 декабря сообщил «Главред» со ссылкой на «Украинскую бронетехнику»

Вооруженная орудием калибра 155 миллиметров САУ «Богдан» — первая украинская система, которая отвечает требованиям альянса.

На видео, опубликованном в Facebook, запечатлен гидровыстрел, затем предполагалась стрельба инертными зарядами, а после — боевыми.

Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет © пресс-служба президента Украины

Украинский волонтер и активист Юрий Касьянов ранее заявил, что эта разработка украинских конструкторов скорее напоминает «самоделки», которые используются в сирийском вооруженном конфликте, а не современное оружие.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Ukrlife.net заявил, что у Украины нет шансов стать членом Североатлантического альянса.