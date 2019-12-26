Вооруженная орудием калибра 155 миллиметров САУ «Богдан» — первая украинская система, которая отвечает требованиям альянса.

На видео, опубликованном в Facebook, запечатлен гидровыстрел, затем предполагалась стрельба инертными зарядами, а после — боевыми.

Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет
Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет
© пресс-служба президента Украины
САУ создал Кременчугский завод тяжелого станкостроения совместно с «Украинской бронетехникой».

Украинский волонтер и активист Юрий Касьянов ранее заявил, что эта разработка украинских конструкторов скорее напоминает «самоделки», которые используются в сирийском вооруженном конфликте, а не современное оружие.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Ukrlife.net заявил, что у Украины нет шансов стать членом Североатлантического альянса.

 

 