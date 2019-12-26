В Харькове священник ударил прихожанина кадилом по голове

В Cети опубликовали скриншоты необычных обращений харьковчан в полицию. Об этом сообщает 26 декабря Strana.ua

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«Хочет исповедаться полицейским, поскольку священники не выдержат», — сказано в одном из обращений, датируемом сентябрем 2019 года.

В другом зарегистрированном обращении отмечается, что в декабре священник ударил заявителя кадилом по голове на улице Механизаторской.

«Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103», — говорится в заявлении.

Оба скриншота относятся к происшествиям в Харькове. Их подлинность не подтверждена официально, но полицейские обязаны регистрировать все поступающие заявления.