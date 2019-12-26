В Харькове священник ударил прихожанина кадилом по голове

В частности заявительница по имени Елена изъявила желание исповедаться силовикам.
«Хочет исповедаться полицейским, поскольку священники не выдержат», — сказано в одном из обращений, датируемом сентябрем 2019 года.
В другом зарегистрированном обращении отмечается, что в декабре священник ударил заявителя кадилом по голове на улице Механизаторской.
«Священник ударил заявителя кадилом по голове, рекомендовано 103», — говорится в заявлении.
Оба скриншота относятся к происшествиям в Харькове. Их подлинность не подтверждена официально, но полицейские обязаны регистрировать все поступающие заявления.