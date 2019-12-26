Диверсии и теракты на трубопроводе «Северный поток-2» могут привести к объявлению войны, поэтому США с большой долей вероятности на них не решится, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

«В том, что на трубопроводе могут быть теракты, я сильно сомневаюсь. Нет, теракты возможны везде и всегда, но я сомневаюсь, что США на такое решатся. Потому что это международный терроризм и это уже объявление войны», — отметил Ищенко.

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Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что американские элиты агрессивно настроены против газопровода «Северный поток-2», поэтому возможность провокаций и саботажа исключать нельзя.