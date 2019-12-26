«В том, что на трубопроводе могут быть теракты, я сильно сомневаюсь. Нет, теракты возможны везде и всегда, но я сомневаюсь, что США на такое решатся. Потому что это международный терроризм и это уже объявление войны», — отметил Ищенко.
По его мнению, в случае теракта на «Северном потоке-2» Россия может нанести ответный удар, а вооруженный конфликт двух ядерных держав точно не сулит ничего хорошего.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что американские элиты агрессивно настроены против газопровода «Северный поток-2», поэтому возможность провокаций и саботажа исключать нельзя.