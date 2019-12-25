«Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене — просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов», — сказал Павелко.
По его словам, в столице Румынии будет работать фан-посольство для украинских болельщиков.
В Бухаресте Украина должна провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии). Первый матч они проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов).