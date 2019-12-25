Футболисты украинской сборной во время Евро-2020 будут тренироваться и жить в Бухаресте. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает 24 декабря официальный сайт УАФ

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