Президент Украины Владимир Зеленский сегодня не может получить реальную власть в стране именно потому, что продолжает действовать в парадигме своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью Ukrlife.TV

Карасев рассказал, как именно Зеленский может выиграть борьбу за власть на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Предыдущие главы государств, продолжил политолог, многое сделали для страны, однако Леонид Кравчук ушел со своего поста досрочно, второй срок Леонида Кучмы закончился «делом Гонгадзе» и Оранжевой революцией, а рейтинг Виктора Ющенко уменьшился до 5%.

Виктор Янукович вообще вынужден был бежать из страны, а Петр Порошенко не сумел переизбраться на второй срок, хотя, добавил специалист, имел для этого желание, возможности и ресурсы.

Следующий, 2020-й, год покажет, сможет ли Зеленский сформировать свою властную вертикаль, сможет ли альтернативная модель развития Украины вычеркнуть националистическую модель, и какое место займет Украина в новой модели мира, заключил Карасев.