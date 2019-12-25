«Но мне кажется, что, если Зеленский будет действовать в парадигме Порошенко, его президентство будет не очень эффективным. Зеленский может стать успешным президентом либо повторить судьбу предыдущих президентов. Хотя бы с электоральной точки зрения», — указал эксперт.
Предыдущие главы государств, продолжил политолог, многое сделали для страны, однако Леонид Кравчук ушел со своего поста досрочно, второй срок Леонида Кучмы закончился «делом Гонгадзе» и Оранжевой революцией, а рейтинг Виктора Ющенко уменьшился до 5%.
Виктор Янукович вообще вынужден был бежать из страны, а Петр Порошенко не сумел переизбраться на второй срок, хотя, добавил специалист, имел для этого желание, возможности и ресурсы.
Следующий, 2020-й, год покажет, сможет ли Зеленский сформировать свою властную вертикаль, сможет ли альтернативная модель развития Украины вычеркнуть националистическую модель, и какое место займет Украина в новой модели мира, заключил Карасев.