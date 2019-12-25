Голая правда: одесское издание выпустило эротический календарь о проблемах города

Одесское издание «Думская» во вторник, 24 декабря, выпустило эротический календарь на 2020 год. В нем фотографии полуголых девушек, запечатленных исключительно сзади, олицетворяют городские проблемы

Так, страница февраля в календаре «Думской» посвящена «проблеме Русского мира». На фото девушка, одетая лишь в меховую шапку, короткую юбку из меха, перчатки и резиновые сапоги, держит ведро картошки, стоя у советского памятника.

Отдельно авторы календаря выделили проблему пожарной безопасности: ее представила девушка с прозрачном халате с огнетушителем в руках.

Киевские пожарные снялись в «горячей» фотосессии для календаря © Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Это не первый эротический календарь «Думской»: в 2017 году издание выпускало «Календарь реформ», а в 2018-м — «эротико-политический» предвыборный календарь.