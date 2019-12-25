Голая правда: одесское издание выпустило эротический календарь о проблемах города

Так, страница февраля в календаре «Думской» посвящена «проблеме Русского мира». На фото девушка, одетая лишь в меховую шапку, короткую юбку из меха, перчатки и резиновые сапоги, держит ведро картошки, стоя у советского памятника.
Отдельно авторы календаря выделили проблему пожарной безопасности: ее представила девушка с прозрачном халате с огнетушителем в руках.
Отмечается, что в съемках участвовали как сотрудницы холдинга, так и профессиональные модели. Распечатанный календарь любой желающий может приобрести за 1 тысячу гривен (2,6 тыс. рублей). Все вырученные средства «Думская» обещает отправить в благотворительные проекты и на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Это не первый эротический календарь «Думской»: в 2017 году издание выпускало «Календарь реформ», а в 2018-м — «эротико-политический» предвыборный календарь.