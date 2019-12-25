Европа заинтересована в защите собственной энергетической безопасности, и поэтому, скорее всего, будет сотрудничать с Россией в поиске компромиссов по санкциям США, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом 25 декабря он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24»

«Наверно, давление (на "Северный поток-2". — Ред.) будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект», — отметил Козак.

Свистать всех наверх. Что означает уход швейцарских судов с «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему (с санкциями. — Ред.) и найдем компромисс», — подчеркнул Козак.

В ночь на 22 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока-2», ушли из Балтийского моря. Решение было принято, чтобы вывести компанию из-под удара.