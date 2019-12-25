«Наверно, давление (на "Северный поток-2". — Ред.) будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект», — отметил Козак.
Вице-премьер добавил, что с учетом решения по Украине Россия сможет задействовать все маршруты и обеспечить Европе надежность газоснабжения. При этом стоимость сырья будет на 30% ниже, чем сжиженный природный газ, который предлагают Штаты.
«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему (с санкциями. — Ред.) и найдем компромисс», — подчеркнул Козак.
В ночь на 22 декабря вступили в силу санкции, которые США наложили на компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы «Северного потока-2», ушли из Балтийского моря. Решение было принято, чтобы вывести компанию из-под удара.