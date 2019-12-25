«На своем двухколесном с ветерком он проехал по днепровским волнам. Такого на Украине раньше никто даже не пытался сделать», — говорится в сюжете.
По словам гонщика, сделать это было сложно, так как необходимо с большой скоростью заходить на воду, а также иметь специальные навыки.
«Переднее колесо не должно касаться воды, тогда мотоцикл поплывет», — рассказал автор рекорда.
Для езды по воде байкеру понадобились лыжи, он их прикрутил к мотоциклу снизу.
Со второй попытки он промчался по воде целых пять километров.