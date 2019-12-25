Байкер-экстремал из Киева установил необычный рекорд. Об этом 24 декабря сообщает ТСН

Пьяный лихач на мотоцикле сбил группу девушек в Сумской области и скрылся © Facebook Маси Найема

По словам гонщика, сделать это было сложно, так как необходимо с большой скоростью заходить на воду, а также иметь специальные навыки.

«Переднее колесо не должно касаться воды, тогда мотоцикл поплывет», — рассказал автор рекорда.

Для езды по воде байкеру понадобились лыжи, он их прикрутил к мотоциклу снизу.

Со второй попытки он промчался по воде целых пять километров.