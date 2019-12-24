Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бессильной злобой протест Министерства иностранных дел Украины и заявление Евросоюза в связи с открытием железнодорожного движения в Крым. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости

Мечта россиян сбылась. Первый пассажирский поезд в Крым — видео сказал Слуцкий.

Он назвал Крымский мост транспортным феноменом.

«Это мощный и грандиозный проект, который Россия смогла реализовать в максимально сжатые сроки. Теперь полуостров защищен от провокаций со стороны радикально настроенных сил на Украине, никакие транспортные блокады ему не страшны», — отметил Слуцкий.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту.

После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения якобы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, что российская сторона построила мост «без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права». Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.