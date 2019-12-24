«Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине историческое, знаковое событие, которого жители полуострова ждали не один десяток лет. Все это бессильная злоба, оттого что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации», — сказал Слуцкий.
Он назвал Крымский мост транспортным феноменом.
«Это мощный и грандиозный проект, который Россия смогла реализовать в максимально сжатые сроки. Теперь полуостров защищен от провокаций со стороны радикально настроенных сил на Украине, никакие транспортные блокады ему не страшны», — отметил Слуцкий.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту.
После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения якобы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, что российская сторона построила мост «без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права». Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.